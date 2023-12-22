الأرض تتحوَّل إلى سائل.. تدمير تاريخي في "حرب إسرائيل على غزة".. هنا السلاح الأمريكي!

يقول خبراء إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تُعدُّ الآن من بين أكثر الحملات دموية وتدميرًا في التاريخ الحديث، وذلك خلال ما يزيد قليلاً على شهرين؛ فالهجوم الإسرائيلي أحدث قدرًا من الدمار أكبر من الدمار الذي لحق بحلب السورية بين عامَيْ 2012 و2016، أو ماريوبول في أوكرانيا، أو قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية.. فالحرب قتلت مدنيين أكثر مما قتله التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في حملته التي استمرت 3 سنوات ضد تنظيم داعش.