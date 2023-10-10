تجهيز قافلة مساعدات إنسانية مصرية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر اليوم الثلاثاء أنه يعمل على تجهيز قافلة مُحمَّلة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتفصيلاً، قال التحالف الوطني في بيان إن القافلة المصرية تضم أطباء من شتى التخصصات، وأدوية، وأجهزة طبية؛ لدعم سكان غزة، الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وشدَّد على مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بأشكالها كافة حتى تحسُّن الأوضاع في غزة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعُد أعمال العنف في غزة، بما يهدد السلام الدولي، ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.
وكان الأردن قد أعلن في وقت سابق اليوم تنسيقًا مع مصر لإرسال مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري، وذلك في وقت تعرض فيه المعبر لضربة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك عبدالله الثاني وجّه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف الديوان الملكي بأن ذلك يتم عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع المصريين.