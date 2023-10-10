تجهيز قافلة مساعدات إنسانية مصرية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة

وتفصيلاً، قال التحالف الوطني في بيان إن القافلة المصرية تضم أطباء من شتى التخصصات، وأدوية، وأجهزة طبية؛ لدعم سكان غزة، الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.