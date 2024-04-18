اليوم.. مجلس الأمن يناقش الأوضاع في الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية

وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد عبرت عن استنكارها ورفضها لتصريحات مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، التي قالت فيها إنها "لا ترى أن العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ستساعد على التوصل إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي".