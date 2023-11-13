رُضّع يُقتلون بدم بارد.. جريمة الاحتلال بمستشفى الشفاء تتواصل.. نَفِدَ وقود آخر مولد!

وأعلن المستشفى، السبت، أن 39 طفلًا من الخدج لا يزالون في المستشفى، وكان طبيب في منظمة "أطباء بلا حدود" قد أفاد أيضًا بأن 17 مريضًا موجودون في العناية المركزة؛ وفقًا لوكالة "فرانس برس".