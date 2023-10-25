تحت إشراف "بوتين".. روسيا تجري مناورة تحاكي تنفيذ ضربة نووية

وبيّن أنه خلال هذه المناورات، تم إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في شمال روسيا، وصاروخ بالستي آخر من طراز "سينيفا" من غواصة في بحر بارنتس.