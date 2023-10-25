تحت إشراف "بوتين".. روسيا تجري مناورة تحاكي تنفيذ ضربة نووية

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء) على مناورات تخللها إطلاق صواريخ بالستية، تهدف إلى محاكاة تنفيذ ضربة نووية هائلة، رداً على ضربة عدائية مماثلة على روسيا.
وقال الكرملين: "تحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، تمّ إجراء مناورات تدريب، تخللتها إطلاقات تجريبية لصواريخ بالستية وصواريخ كروز"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبيّن أنه خلال هذه المناورات، تم إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في شمال روسيا، وصاروخ بالستي آخر من طراز "سينيفا" من غواصة في بحر بارنتس.
من جانبه، أوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن هذه المناورات تهدف إلى محاكاة ضربة نووية هائلة من قبل القوات الهجومية الإستراتيجية، رداً على ضربة نووية معادية.