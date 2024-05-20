بعد وصفه زوجة رئيس الوزراء بـ"الفاسدة".. إسبانيا تطالب رئيس الأرجنتين باعتذار علني

وقال في كلمته "إن نخب العالم لا تدرك مدى الدمار الذي يمكن أن يحدثه تطبيق أفكار الاشتراكية"، مضيفًا: "أنها لا تعرف نمط المجتمع والبلد الذي يمكن أن ينتج عن ذلك، ونوع الأشخاص الذين يتشبثون بالسلطة ومستوى الانتهاكات التي يمكن أن يولدها ذلك".