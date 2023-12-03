تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين.. "الاحتلال" يقصف مدرسة العائلة المقدسة في غزة ونداء استغاثة للمساندة

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.