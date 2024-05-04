بالصور: إسرائيل على صفيح ساخن.. مظاهرات عارمة تطالب برحيل "نتنياهو"

واحتشد الآلاف في أنحاء كثيرة من إسرائيل، وأغلق المحتجون شوارع وطرقًا رئيسة، ما اضطر قوات الشرطة إلى اعتقال شخص؛ بسبب إغلاق أحد الطرق السريعة في تل أبيب، ورفضه إعادة فتح الطريق، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".