بالصور: إسرائيل على صفيح ساخن.. مظاهرات عارمة تطالب برحيل "نتنياهو"

اجتاحت المدن الإسرائيلية مظاهرات عارمة نظمها الآلاف؛ للمطالبة بإبرام صفقة مع حركة "حماس" للإفراج عن الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر، ورحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي من منصبه، وإجراء انتخابات جديدة.
واحتشد الآلاف في أنحاء كثيرة من إسرائيل، وأغلق المحتجون شوارع وطرقًا رئيسة، ما اضطر قوات الشرطة إلى اعتقال شخص؛ بسبب إغلاق أحد الطرق السريعة في تل أبيب، ورفضه إعادة فتح الطريق، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وشاركت عائلات الرهائن في المظاهرات والمسيرات؛ للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق يعيدهم إلى عائلاتهم، والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للرضوخ إلى مطالب "حماس" للإفراج عن ذويهم.
واتهمت بعض عائلات الرهائن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة صفقة الرهائن لأسباب سياسية، إذ تشعر عائلات الرهائن بالإحباط؛ لأنه بعد ما يقرب من سبعة أشهر من الحرب لا يزال ذووهم غير معروف مصيرهم.
وأظهر استطلاع أجرته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية هذا الأسبوع أن 58 % من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل، بحسب ما ينقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".