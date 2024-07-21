"خطاب ناري".. "ترامب" يحذر من "مذابح" ويصف "بايدن" بـ"المريض البائس"

وأطلق "ترامب" نكاتًا حول إطلاق النار، قائلاً: كيف أن المهاجرين أنقذوا حياته، مشيرًا إلى الرسم البياني للهجرة الذي نظر إليه في الثواني التي سبقت إطلاق النار عليه، واستغل هذه اللحظة للرد على تأكيدات الديمقراطيين بأنه يمثل تهديدًا للديمقراطية، وقال: "لقد تلقيت رصاصة من أجل الديمقراطية"، وسط تصفيق حار من الحضور، وأضاف: "لقد تلقيت رصاصة من مهاجر غير شرعي، والآن أنا ممتن جدًا لأنني أنقذت حياة الرئيس ترامب، لكنني أيضًا غاضب، غاضب جدا. كيف يمكن أن يحدث هذا في أمريكا؟ كيف يمكن أن يسمحوا بدخول هؤلاء الناس إلى بلدنا؟ يجب أن نبني الجدار، وعلينا أن نتخلص منهم جميعًا. إنهم يأتون إلى هنا ويأخذون وظائفنا، والآن يحاولون قتل رئيسنا العظيم".