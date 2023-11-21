"تأثيرات حرب غزة على النفط".."الطاقة الدولية" تقول كلمتها وتتوقع نمو الطلب

وأضاف أن الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية لم تؤثر سلبًا بشكل كبير في الوقت الحالي على أسعار السوق"، لكنه أوضح "إذا كانت دولة أو أكثر من الدول المنتجة للنفط في المنطقة متورطة بشكل مباشر في الصراع، فقد نشهد تداعيات لذلك".