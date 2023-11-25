"لمدة يوم أو يومين إضافيين".. مصر تجري اتصالات مكثفة لتمديد هدنة غزة

أعلن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، اليوم (السبت)، أن اتصالات مصرية مكثفة تجري حالياً مع كل الأطراف، لتمديد فترة الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.