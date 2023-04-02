سلطنة عمان تطالب مواطنيها بتأجيل السفر إلى الدول الموبوءة بـ"ماربورغ"

شدّدت وزارة الصحة العمانية على أهمية تأجيل السفر في الوقت الحالي إلى الدول الموبوءة بمرض فيروس "ماربورغ"، إلا عند الضرورة القصوى.
وأكدت المديرة العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة العمانية، الدكتورة أمل بنت سيف المعنية، أهمية أن يعزل المسافرون القادمون أنفسهم عن الآخرين، والتوجه إلى أقرب مؤسسة للرعاية الطبية إذا أصيبوا بالحمى والقشعريرة، وآلام العضلات والطفح الجلدي، والتهاب الحلق والإسهال والضعف والقيء، وألم في المعدة، أو نزيف غير مبرر من أيّ مكان، أو ظهور كدمات في الجسم أثناء السفر أو بعده حتى 21 يومًا، وإبلاغ الطبيب بأنهم ذهبوا إلى منطقة بها مرض فيروس ماربورغ.
وقالت: إن المشاركة المجتمعية تعدّ المفتاح الرئيس للسيطرة على الفاشيات بنجاح، عبر إذكاء الوعي بعوامل خطر الإصابة بعدوى فيروس "ماربورغ"، والتدابير الوقائية التي يمكن للأفراد اتخاذها؛ كونها تُمثل وسيلة فاعلة للحدّ من انتقال العدوى بين البشر.