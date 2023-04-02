سلطنة عمان تطالب مواطنيها بتأجيل السفر إلى الدول الموبوءة بـ"ماربورغ"

وأكدت المديرة العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة العمانية، الدكتورة أمل بنت سيف المعنية، أهمية أن يعزل المسافرون القادمون أنفسهم عن الآخرين، والتوجه إلى أقرب مؤسسة للرعاية الطبية إذا أصيبوا بالحمى والقشعريرة، وآلام العضلات والطفح الجلدي، والتهاب الحلق والإسهال والضعف والقيء، وألم في المعدة، أو نزيف غير مبرر من أيّ مكان، أو ظهور كدمات في الجسم أثناء السفر أو بعده حتى 21 يومًا، وإبلاغ الطبيب بأنهم ذهبوا إلى منطقة بها مرض فيروس ماربورغ.