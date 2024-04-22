"روسيا" تحاول اقتحام منطقة استراتيجية شرق أوكرانيا.. "وزيلينسكي": ننتظر الدعم الأمريكي

أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا لديها ما بين 20 و25 ألف جندي، يحاولون اقتحام بلدة تشاسيف يار شرق البلاد، والقرى المحيطة بها، ووصف الوضع في المنطقة بأنه صعب.
وأوضح نزار فولوشين، المتحدث باسم القيادة العسكرية الأوكرانية الشرقية، أن "الوضع حول البلدة صعب، لكنه تحت السيطرة. مدافعونا يتلقون تعزيزات، ويعملون على استقرار الخط".
وأضاف في تصريحات، أذاعتها قناة سوسبيلن العامة: "هناك ما بين 20 و25 ألف جندي روسي يحاولون اقتحام تشاسيف يار وأطراف التجمعات السكانية القريبة منه".
ووفق "العربية"، تسيطر أوكرانيا على كل تشاسيف يار الواقعة على أرض استراتيجية مرتفعة في منطقة دونيتسك المسيطر عليها روسيًّا بشكل جزئي، لكن القيادة العسكرية في كييف قالت إن روسيا تريد السيطرة على البلدة بحلول التاسع من مايو الذي يصادف ذكرى يوم النصر السوفييتي في الحرب العالمية الثانية.
وسيؤدي الاستيلاء على تشاسيف يار إلى وجود روسيا على مقربة من مدينتين مهمتين استراتيجيًّا خاضعتين للسيطرة الأوكرانية، هما كراماتورسك وسلوفيانسك.
وبدأت روسيا بالفعل تتقدم ببطء، لكن من المتوقع أن تصل المساعدة العسكرية الأمريكية التي طال انتظارها إلى أوكرانيا لتخفيف النقص الحاد في الذخيرة في غضون أيام بعد الموافقة النهائية المتوقعة هذا الأسبوع.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام: "الأمر صعب على جنودنا، لكن تلقِّي المساعدة اللازمة سيوازن الوضع".