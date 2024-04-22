"روسيا" تحاول اقتحام منطقة استراتيجية شرق أوكرانيا.. "وزيلينسكي": ننتظر الدعم الأمريكي

ووفق "العربية"، تسيطر أوكرانيا على كل تشاسيف يار الواقعة على أرض استراتيجية مرتفعة في منطقة دونيتسك المسيطر عليها روسيًّا بشكل جزئي، لكن القيادة العسكرية في كييف قالت إن روسيا تريد السيطرة على البلدة بحلول التاسع من مايو الذي يصادف ذكرى يوم النصر السوفييتي في الحرب العالمية الثانية.