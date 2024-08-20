مسؤول أممي: ضحايا العمل الإنساني في غزة بلغوا أكثر من 280 شخصاً

وقال تونجنيت؛ اليوم: "إن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي في وقتٍ شديد الصعوبة؛ بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة"، داعياً إلى ضرورة إنهاء هذه الحرب.