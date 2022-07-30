بغداد.. أتباع الصدر يدخلون المنطقة الخضراء ويقتحمون مبنى البرلمان

وكان قد تجمع الآلاف من أنصار التيار الصدري في ساحة التحرير ببغداد، اليوم السبت، للتعبير عن رفضهم ترشيح محمد شياع السوداني، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أُصيب عددٌ من العراقيين ورجال الأمن خلال محاولة المتظاهرين دخول المنطقة الخضراء.