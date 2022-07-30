بغداد.. أتباع الصدر يدخلون المنطقة الخضراء ويقتحمون مبنى البرلمان

كشفت تقارير إخبارية أن أتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دخلوا المنطقة الخضراء واقتحموا مبنى البرلمان، اليوم السبت.
وكان قد تجمع الآلاف من أنصار التيار الصدري في ساحة التحرير ببغداد، اليوم السبت، للتعبير عن رفضهم ترشيح محمد شياع السوداني، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أُصيب عددٌ من العراقيين ورجال الأمن خلال محاولة المتظاهرين دخول المنطقة الخضراء.
وتمكّن المتظاهرون من تجاوز الحاجز الأول من الكتل الأسمنتية على جسر الجمهورية في طريقهم إلى اجتياز الحواجز الأخرى باتجاه المنطقة الخضراء الحكومية، وهم يهتفون بشعارات لدعم مقتدى الصدر.
وجدّد المتظاهرون كذلك رفضهم لاسم محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، الذي رشّحه لهذا المنصب خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.
واقتربت أعداد غفيرة من المتظاهرين من بوابة المنطقة الخضراء الحكومية القريبة من مبنى وزارة التخطيط بعد تجاوز الحواجز الخرسانية الكبيرة على جسر الجمهورية.
ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن مصدر أمني، تأكيده إطلاق القنابل المسيلة للدموع وفتح خراطيم المياه تجاه المتظاهرين قرب بوابة المنطقة الخضراء.
وأشار إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بصفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة إطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء إلى 22 شخصاً.
وكانت السلطات العراقية قد نشرت الآلاف من قواتها في الشوارع والساحات وقطعت جميع الطرق المؤدية إلى بوابات المنطقة الخضراء تحسباً من عملية اقتحام جديدة لاتباع الصدر.