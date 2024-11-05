"نتنياهو" يقيل "غالانت" من وزارة الدفاع: لا أثق في إدارته للعمليات العسكرية

وقال نتنياهو إنه بعيدًا عن الخلاف في الرأي "نشأت أزمة ثقة تدريجيًا... وهذه الأزمة لا تسمح باستمرار الإدارة الطبيعية للحملة (العسكرية)"، مضيفًا في بيان "على ضوء ذلك قررت اليوم إقالته من منصب وزير الدفاع".