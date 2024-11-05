"نتنياهو" يقيل "غالانت" من وزارة الدفاع: لا أثق في إدارته للعمليات العسكرية
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، وزير الدفاع يوآف غالانت قائلاً إنه لا يثق في إدارته للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية.
وفي التفاصيل، قال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء عين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرًا جديدًا للدفاع وجدعون ساعر وزيرًا للخارجية.
وقال نتنياهو إنه بعيدًا عن الخلاف في الرأي "نشأت أزمة ثقة تدريجيًا... وهذه الأزمة لا تسمح باستمرار الإدارة الطبيعية للحملة (العسكرية)"، مضيفًا في بيان "على ضوء ذلك قررت اليوم إقالته من منصب وزير الدفاع".
وقال نتنياهو إنه حاول حل الخلافات بينهما لكنها "استمرت في الاتساع" وصارت علنية. وأضاف "الأسوأ من ذلك أن العدو صار على علم بتلك (الخلافات) وينعم بوجودها ويستفيد منها كثيرًا".
وأضاف : إن ذلك تزامن مع أقوال وأفعال "تتعارض مع قرارات الحكومة وقرارات مجلس الوزراء"، وفقًا للعربية نت.
وردًا على ذلك، قال غالانت "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائمًا مهمتي في الحياة".
والخلافات بين نتنياهو وغالانت مستمرة منذ أشهر، وهو ما يعكس انقسامًا أوسع بين الائتلاف الحاكم اليميني في إسرائيل والجيش الذي أعلن منذ فترة طويلة أنه يفضل التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال وإعادة عشرات الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وقال غالانت إن الحرب تفتقر إلى اتجاه واضح، في حين كرر نتنياهو القول إن القتال لا يمكن أن يتوقف لحين القضاء على حماس ككيان حاكم وقوة عسكرية في غزة.
وقبل وقت قصير من اندلاع الصراع في غزة، أقال نتنياهو غالانت بسبب خلافات على خطط الحكومة لتعديل النظام القضائي الإسرائيلي، قبل أن يعيده بعد احتجاجات حاشدة.