"الحجرف" يؤكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة

جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، لسفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية نيل كرمبتون، لمناقشة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين المجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتي عقدت مؤخراً، وأهمية تعزيز التجارة في السلع والخدمات والمجالات الجديدة والتقنيات المتطورة بما يعود بالنفع على الجانبين.