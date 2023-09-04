أوكرانيا: زيلينسكي يعيّن السياسي أوميروف وزيراً للدفاع خلفاً لريزنيكوف ويطلب من البرلمان دعم قراره

وقال زيلينسكي؛ في مداخلته اليومية المسائية: "أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوماً في حال من الحرب الشاملة. أعتقد ان الوزارة تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع".