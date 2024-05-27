حصيلة مجزرة الخيام في رفح ترتفع إلى 45 شهيداً و249 جريحاً

ارتفع عدد شهداء مجزرة الخيام التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البركسات غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة الليلة الماضية إلى 45 شهيداً، و249 جريحاً، ومن بين الشهداء 23 طفلاً وسيدة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الطواقم الطبية استمرت في البحث عن أشلاء عدد من الشهداء إلى ظهر اليوم، مشيرة إلى أن عدد الشهداء في مدينة رفح ارتفع منذ بداية الشهر الجاري إلى أكثر من 230 شهيداً معظمهم من الأطفال والنساء.
وبيّنت وزارة الصحة أن عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم 234 على التوالي ارتفع إلى 36050 والجرحى إلى 81026.