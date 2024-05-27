حصيلة مجزرة الخيام في رفح ترتفع إلى 45 شهيداً و249 جريحاً

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الطواقم الطبية استمرت في البحث عن أشلاء عدد من الشهداء إلى ظهر اليوم، مشيرة إلى أن عدد الشهداء في مدينة رفح ارتفع منذ بداية الشهر الجاري إلى أكثر من 230 شهيداً معظمهم من الأطفال والنساء.