بسبب تزويد تايوان بالأسلحة.. الصين تفرض عقوبات على 5 شركات عسكرية أمريكية

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد: "انتهكت الولايات المتحدة مبدأ (الصين الواحدة) والبيانات الصينية الأمريكية الثلاثة، وباعت أسلحة لتايوان بحجج مختلفة؛ لفرض عقوبات أحادية الجانب ضد الشركات الصينية والأفراد الصينيين؛ مما يُلحق ضررًا خطيرًا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويقوض بشكل خطير السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وينتهك بشكل صارخ حقوق ومصالح الشركات الصينية والصينيين".