الأردن.. مصرع عسكريين اثنين في حادث تدهور 3 شاحنات مساعدات كانت متوجهة إلى غزة

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن المعاناة التي يمر بها أهلنا في غزة من الممكن أن تتحول إلى كارثة إنسانية، حيث إن سائر التقارير الواردة تشير إلى اقترابنا من المجاعة في قطاع غزة.