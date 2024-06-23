الأردن.. مصرع عسكريين اثنين في حادث تدهور 3 شاحنات مساعدات كانت متوجهة إلى غزة

أعلن الجيش الأردني، الأحد، وفاة جنديين إثر حادث تدهور لـ 3 شاحنات عسكرية تنقل المساعدات كانت متوجهة إلى قطاع غزة.
وفي التفاصيل، صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه وقع حادث تدهور لـ 3 شاحنات عسكرية ظهر الأحد، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.
وبيّن المصدر: "أنه نتج عن الحادث استشهاد كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي/ 2 يحيى عثمان يحيى الصياح كلاهما من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، وإصابة اثنين آخرين وحالتهم العامة متوسطة".
ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الجنديين، وقدمت واجب العزاء لذويهما، وأكدت أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها، وفقًا للعربية نت.
وعبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهل شمال غزة تم تسييرها من قِبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وأرسلت القافلة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم عددٍ من المنظمات والشركات والمؤسسات ومنها بايوس والإغاثة الإسلامية عبر العالم والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الإمداد وتآلف الخير وجمعية الإغاثة الطبية العربية وغيرها.
وحملت القافلة المكونة من 70 شاحنة الطرود الغذائية الأساسية والمستهلكات والمستلزمات الطبية والأدوية، لتوزيعها على أهل غزة وتحديدًا ضمن مناطق الشمال في القطاع من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن المعاناة التي يمر بها أهلنا في غزة من الممكن أن تتحول إلى كارثة إنسانية، حيث إن سائر التقارير الواردة تشير إلى اقترابنا من المجاعة في قطاع غزة.
وأضاف الشبلي أن الجهود الأردنية مستمرة في إدخال المساعدات الإنسانية للعمل على التخفيف وإيقاف هذا الوضع المأساوي، موضحًا أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى 2110 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.