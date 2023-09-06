خطة "البنتاغون" الثورية.. تطوير أسطول عسكري وأنظمة حربية تعمل بالذكاء الاصطناعي

وكان تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية صدر عام 2022 خَلُصَ إلى أن الصين طورت بالفعل أعدادًا متزايدة من الأنظمة المستقلة لاستخدامها عسكريًا، بينما يطرح مراقبون ومعنيون أسئلة عديدة حول مبادرة البنتاغون العسكرية هذه، بما في ذلك ما إذا كانت ستحصل على ما يكفي من التمويل في واشنطن لتحقيق أهدافها.