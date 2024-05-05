حرب التصريحات تشتعل.. "ترامب" يُشبّه إدارة بايدن بشرطة النازيين الألمانية

من الآن حتى الخامس من نوفمبر 2024، موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لن تهدأ -على ما يبدو- حرب التصريحات بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، ومنافسه الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
وفي التفاصيل، كثف ترامب اتهاماته لإدارة بايدن باستغلال النظام القضائي، مشبهًا إياها بالشرطة السرية لألمانيا النازية (غيستابو)، وفق ما أفادت وسائل إعلامية محلية أمس الأحد.
وأدلى المرشح الجمهوري بتصريحات السبت الماضي في اجتماع مع مسؤولين من حزبه بمقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا (جنوب شرق)، بحسب تسجيل صوتي أرسله أحد المتبرعين المشاركين في الحفل لوسائل إعلام أمريكية، وشبّه إدارة الديمقراطيين بـ"إدارة غيستابو"، منتقدًا أيضًا القضاة الموكلين بالتحقيق في القضايا الجنائية المرفوعة ضده، وفقًا لـ"العربية نت".
وقالت إدارة بايدن أمس الأحد في بيان إن تصريحات ترامب تؤكد أن حملته الانتخابية "تتمحور حول شخصه وغضبه وانتقامه وكذبه"، وفقًا لفرانس برس.
يُذكر أن بايدن كان قد وصف ترامب في يناير 2024 بـ"النازي والدكتاتور" عبر قوله إن خطاباته تشبه الخطابات النازية.
وجاءت تصريحات ترامب بعد أن كرر شكواه من أن لوائح الاتهام المتعددة ضده ذات دوافع سياسية، وأنهى لتوه محاكمة في نيويورك على مدى 11 يومًا، اتُّهم خلالها بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار دفعها لنجمة أفلام إباحية لإسكاتها.
ويواجه الرئيس السابق، الذي تولى منصبه من 2017 إلى 2021، مجموعة من المشكلات القانونية في قضايا جنائية ومدنية، بينما يسعى للفوز مجددًا بالرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، في حين ينفي ارتكاب أي مخالفات بجميع القضايا.
وبدوره، يواجه بايدن تداعيات المتاعب القضائية لنجله هانتر، فضلاً عن تراجع شعبيته من جراء اتهامه من قِبل بعض مؤيديه الديمقراطيين بالفشل في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.