حرب التصريحات تشتعل.. "ترامب" يُشبّه إدارة بايدن بشرطة النازيين الألمانية

ويواجه الرئيس السابق، الذي تولى منصبه من 2017 إلى 2021، مجموعة من المشكلات القانونية في قضايا جنائية ومدنية، بينما يسعى للفوز مجددًا بالرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، في حين ينفي ارتكاب أي مخالفات بجميع القضايا.