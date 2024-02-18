"طخو أبوي وزوجة أخي وأطفاله".. لحظات فارقة في حياة "صاحب صورة الاعتقال عاريًا"

يُذكر أنه خلال الأيام الماضية، انتشرت على نطاق واسع صورة الشاب الفلسطيني حمزة أبو حليمة، ابن حي الشجاعية، وهو جالس على كرسي جريحًا عاريًا ومكبل اليدين، مواجهًا بشجاعة فائقة جنديًّا إسرائيليًّا دون خوف أو قلق، بعد تعرضه للاعتقال والتعذيب.