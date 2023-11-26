لأن حماس لم تطلق سراح أي أمريكي حتى الآن.. ترامب يحذر من أمر خطير بشأن الهدنة

حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب يوم السبت، من أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" و"حماس"، "لن ينتهي بشكل جيد"، متهماً المفاوضين بإبرام صفقة سيئة، ومشيرًا إلى أنه لم يتم إطلاق سراح أي أمريكي، حتى الآن.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فمنذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة السابعة صباح يوم الجمعة، تم إطلاق سراح 41 من الرهائن الـ 240، منهم 24 تم إطلاق سراحهم يوم الجمعة، و17 يوم السبت.
وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إنه تم يوم الجمعة إطلاق سراح 13 امرأة وطفلاً إسرائيليًا و10 مواطنين تايلانديين وفلبينيًا واحدًا.
ويوم السبت، تم إطلاق سراح 13 إسرائيليًا، وأربعة تايلانديين.
وفي تعليقه على الصفقة وجنسيات من أطلق سراحهم حتى الآن، قال ترامب في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تروث": "هل لاحظ أحد أن حماس أطلقت سراح أشخاص من دول أخرى، لكنها لم تعد حتى الآن رهينة أميركية واحدة؟".
وأضاف ترامب: "هناك سبب واحد فقط لذلك، وهو عدم احترام بلدنا أو قيادتنا. هذه فترة حزينة ومظلمة للغاية في أمريكا!".
وأضاف ترامب: "حماس تريد الآن صفقة أفضل للرهائن، وهذا الأمر (صفقة الهدنة) لن ينتهي بشكل جيد!".
وقال جو بايدن، أمس السبت إنه يأمل أن يكون الأمريكيون من بين المجموعة التالية التي سيتم إطلاق سراحهم.
وينص اتفاق الهدنة، على إطلاق سراح 50 رهينة - معظمهم من النساء والأطفال - في مجموعات من قبل حماس على مدى أربعة أيام متتالية، خلال توقف مؤقت للقتال، وفي المقابل، تفرج "إسرائيل" عن 150 فلسطينيًا مسجونين حاليًا في سجونها.