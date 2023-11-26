لأن حماس لم تطلق سراح أي أمريكي حتى الآن.. ترامب يحذر من أمر خطير بشأن الهدنة

حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب يوم السبت، من أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" و"حماس"، "لن ينتهي بشكل جيد"، متهماً المفاوضين بإبرام صفقة سيئة، ومشيرًا إلى أنه لم يتم إطلاق سراح أي أمريكي، حتى الآن.