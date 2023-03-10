هامبورغ.. قتلى وجرحى في إطلاق نار استهدف قاعة اجتماعات مركز شهود يهوه

وقالت الشرطة إن مسلحاً يُعتقد أنه قٌتل هو المنفذ، ولم يتضح بعد إذا كان المهاجم من بين ستة أو سبعة قتلى كشفت وسائل إعلام ألمانية عن سقوطهم.