هامبورغ.. قتلى وجرحى في إطلاق نار استهدف قاعة اجتماعات مركز شهود يهوه

قُتل عددٌ من الأشخاص في إطلاق نارٍ استهدف قاعة اجتماعات في مركز شهود يهوه في مدينة هامبورغ- شمالي ألمانيا.
وقالت الشرطة إن مسلحاً يُعتقد أنه قٌتل هو المنفذ، ولم يتضح بعد إذا كان المهاجم من بين ستة أو سبعة قتلى كشفت وسائل إعلام ألمانية عن سقوطهم.
وأضافت الشرطة أنه حتى الآن "لا تتوافر معلوماتٌ موثوقٌ بها عن دوافع الهجوم".
كما أسفر الحادث عن إصابة عددٍ من الأشخاص في إطلاق النار الذي حدث في المركز الواقع في شارع ديلبوغ في منطقة غروس بورستيل.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن هولغر فيهرين؛ المتحدث باسم الشرطة، قوله إن المحققين لديهم "مؤشرات على أن المهاجم ربما كان داخل المبنى، وربما يكون من بين القتلى".