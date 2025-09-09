"وثيقة بخط اليد".. دليل جديد يقوض نفي "ترامب" لعلاقته برجل الفضائح "إبستين"

الرسالة المثيرة

وثيقة مثيرة للجدل، تم الكشف عنها من خلال لجنة الرقابة بمجلس النواب، تتضمن رسالة عيد ميلاد مكتوبة بخط اليد، يُزعم أن ترامب كتبها لإبستين، والرسالة، الممتدة على صفحة كاملة، تحتوي على رسم ظلي لجسم امرأة مع حوار متخيل بين ترامب وإبستين، والتوقيع، الذي يحمل اسم "دونالد" بخط متدفق، يظهر في منطقة حساسة من الرسم، مما يعزز الطابع الفاضح للوثيقة، ومصدر الرسالة من تركة إبستين يجعل فرضية التزوير صعبة، إذ يتطلب ذلك زرع الوثيقة في ممتلكات إبستين قبل عقود، وفقًا لشبكة "سي إن إن".