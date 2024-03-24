"داعش" ينشر فيديو لهجوم موسكو.. وأحد المسلحين يعترف: جنّدوني على "تلغرام"

ووفقاً للكرملين، أوقف 11 شخصاً، بينهم 4 يُشتبه في أنهم منفذو الهجوم، في منطقة بريانسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا، وبثّ التلفزيون الروسي أمس السبت، مشاهد لاستجواب أحد المشتبه بهم الأربعة، قائلًا إن اسمه "فريدون شمس الدين" من مواليد 1998، وإنه وصل من تركيا يوم 4 مارس الجاري.