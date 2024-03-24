"داعش" ينشر فيديو لهجوم موسكو.. وأحد المسلحين يعترف: جنّدوني على "تلغرام"

نشر تنظيم "داعش" عبر قنواته على تلغرام، مقاطع مصورة للهجوم الدامي على موسكو الذي هز العالم ولا تزال حصيلة ضحاياه التي بلغت 154 قتيلاً، غير نهائية.
وأظهر المقطع المصور البالغة مدّته دقيقة و31 ثانية، عددًا من الأفراد الذين بدت وجوههم غير واضحة وأصواتهم مُشوّشة، وهم يمسكون بنادق ويلوحون بسكاكين، داخل ما بدا أنه بهو قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك شمال غرب العاصمة الروسية.
وفتح المهاجمون النار على عدة أشخاص في أثناء دخولهم إلى القاعة، وأظهر الفيديو عدداً من الجثث على الأرض وحريقاً يندلع في الخلفية.
وقال موقع "سايت" المتخصص في رصد المواقع المتشددة: إن هذا الفيديو الذي ظهر على حساب في تلغرام، يعود لوكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش".
الهجوم الدامي الذي نُفذ عبر إطلاق الرصاص الحي على المدنيين، وإشعال النار أيضاً عبر تفجير القنابل في قاعة مبنى "كروكوس سيتي" أدى إلى مقتل 154 شخصاً على الأقل، وإصابة 285 (بينهم 8 أطفال).
ووفقاً للكرملين، أوقف 11 شخصاً، بينهم 4 يُشتبه في أنهم منفذو الهجوم، في منطقة بريانسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا، وبثّ التلفزيون الروسي أمس السبت، مشاهد لاستجواب أحد المشتبه بهم الأربعة، قائلًا إن اسمه "فريدون شمس الدين" من مواليد 1998، وإنه وصل من تركيا يوم 4 مارس الجاري.
وأضاف أنه تم تجنيده عبر تطبيق تلغرام قبل شهر تقريباً، موضحاً أنه كان يستمع إلى محاضرات أحد الدعاة فاتصل به شخص قال إنه مساعد للداعية.
وأوضح شمس الدين: "لقد راسلوني عبر تلغرام، وعرضوا عليّ مبلغ 500 ألف روبل (نحو 5 آلاف دولار) مقابل تنفيذ عملية قتل عشوائي، وكانت مهمتي ببساطة قتل الموجودين في المكان الذي حددوه".
وادعى أن "نصف المبلغ قد تم تحويله فعلًا إلى الحساب الخاص به"، موضحاً أن من تواصل معهم عبر تلغرام زوّدوه بالأسلحة دون أن يعرفهم.