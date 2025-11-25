استشهاد فلسطينيَّين في قصف إسرائيلي على غزة وجنين

استشهد فلسطيني، اليوم، في قصف نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وترافق القصف مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال باتجاه المناطق الشرقية للقطاع، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر الماضي.