استشهاد فلسطينيَّين في قصف إسرائيلي على غزة وجنين

استشهد فلسطيني، اليوم، في قصف نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وترافق القصف مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال باتجاه المناطق الشرقية للقطاع، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر الماضي.
وفي السياق ذاته، استُشهد شاب فلسطيني خلال عملية إطلاق نار وقصف استهدف منزلاً جنوب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، التي تشهد منذ أشهر عمليات عسكرية واسعة خلفت دمارًا كبيرًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.
كما اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلسطينيًا على الأقل، خلال حملات دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تركزت في مدن بيت لحم ونابلس وجنين.