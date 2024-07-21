"هاريس" تتعهد بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي و"هزيمة ترامب" وأجندته المتطرفة

وأضافت: "إنه لشرف عظيم أن أخدم كنائب للرئيس، وأنا ممتن للغاية للرئيس والدكتور بايدن وعائلة بايدن بأكملها. تعرفت على الرئيس بايدن لأول مرة من خلال ابنه بو. كنا أصدقاء منذ أيامنا هذه. وبينما كنا نعمل معًا، كان بو يروي لي قصصًا عن والده، وعن نوع الرجل الذي كان عليه، والصفات التي كان بو يحترمها في والده وهي القيم نفسها التي رأيتها كل يوم في قيادة جو كرئيس: صدقه ونزاهته وقلبه الكبير والتزامه بإيمانه وعائلته وحبه لبلدنا والشعب الأمريكي".