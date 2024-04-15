"لابيد" يتهم "نتنياهو" بقتل محتجزين إسرائيليين عبر عرقلة اتفاق تبادُل الأسرى

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الاثنين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتسبب في مقتل عشرات المحتجزين الإسرائيليين في غزة عبر عرقلة التوصل لاتفاق لتبادل أسرى مع حركة "حماس".
وقال "لابيد" رئيس حزب "هناك مستقبل" في كلمة مصورة، بثها عبر حسابه بمنصة "إكس": "حكومة نتنياهو تُضعف إسرائيل. لا يجب أن يحدث ذلك".
وأضاف: "في اليوم الذي ترحل فيه هذه الحكومة ستتعزز قوة إسرائيل بشكل كبير على كل المستويات، الأمنية والسياسية والاقتصادية".
وتابع: "أريد أن أذكّر كل من يخشى التغيير في هذه الأيام: نحن نعرف كيف ندير دولة. قمنا بذلك بشكل أفضل منهم، وسنفعل ذلك بشكل أفضل منهم".
ودعا "لابيد" إلى "الإطاحة بحكومة نتنياهو بإجراء انتخابات مبكرة".