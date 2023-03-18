"نيبينزيا": "الجنائية الدولية" دمية في يد الغرب.. وقرار توقيف "بوتين" مسيّس

وقال "نيبينزيا": "من المثير للسخرية بشكل خاصّ أن القرارات غير المهمة من الناحية القانونية "مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، تم الإعلان عنها عشيّة الذكرى العشرين للغزو الأمريكي غير القانوني للعراق؛ حيث كان للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي، لكنها لم تفعل شيئًا لتقديم الجناة المسؤولين إلى العدالة"؛ وفقًا لـ"تاس".