"نيبينزيا": "الجنائية الدولية" دمية في يد الغرب.. وقرار توقيف "بوتين" مسيّس

اعتبر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم "السبت"، أن "المحكمة الجنائية الدولية، المستعدّة لممارسة العدالة الزائفة لأنها دمية في يد الغرب، قد أثبتت دونيتها".
وقال "نيبينزيا": "من المثير للسخرية بشكل خاصّ أن القرارات غير المهمة من الناحية القانونية "مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، تم الإعلان عنها عشيّة الذكرى العشرين للغزو الأمريكي غير القانوني للعراق؛ حيث كان للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص القضائي، لكنها لم تفعل شيئًا لتقديم الجناة المسؤولين إلى العدالة"؛ وفقًا لـ"تاس".
وأضاف: "أن روسيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على روسيا ومواطنيها، إننا نعتبر أيّ وثائق صادرة عن هذه الهيئة غير قانونية وباطلة".
ووصف المندوب الروسي قرار المحكمة بتوقيف "بوتين"؛ بأنه منحاز ومسيّس.