خطوة متهورة قد تؤدي لكارثة خيالية.. "صراع إسرائيل وحزب الله" في تحذير أممي

وكانت اليونيفبل حذرت سابقاً في مقابلة مع "العربية.نت" من تصاعد المواجهات بين الطرفين على الحدود، كذلك نبهت إلى أن "سوء التقدير قد يؤدي إلى صراع مفاجئ وأوسع".