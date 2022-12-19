قانونية أم لا؟ "العليا البريطانية" تبتّ في خطة الحكومة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

تُصدِر المحكمة العليا في المملكة المتحدة، اليوم (الاثنين)، قرارًا تبّت فيه بشأن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، فيما إذا كانت الخطة قانونية أم لا.
وارتفعت أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد عبر المعابر غير القانونية، لتصل إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ينال من مصداقية رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي تعهّد بوقف تدفّق المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون إلى البلاد على متن قوارب صغيرة، وفقًا لـ"فرانس برس".
ووقّعت الحكومة البريطانية في أبريل الماضي، صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا، تقضي بإرسال مهاجرين، باستثناء الأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلى البلد الإفريقي؛ حيث يتم النظر في طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، ولا تزال هذه الخطة معلقة بانتظار قرار المحكمة العليا المقرر اليوم.