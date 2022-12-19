قانونية أم لا؟ "العليا البريطانية" تبتّ في خطة الحكومة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

وارتفعت أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد عبر المعابر غير القانونية، لتصل إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ينال من مصداقية رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي تعهّد بوقف تدفّق المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون إلى البلاد على متن قوارب صغيرة، وفقًا لـ"فرانس برس".