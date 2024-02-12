"حماس": مقتل 3 محتجزين وإصابة 8 آخرين من جراء غارات إسرائيلية في غزة

واحتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصًا أسرى، ونُقلوا إلى غزة، وأُطلق سراح نحو 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر الماضي، في حين لا يزال 132 أسيرًا، وفقًا لإسرائيل، في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم.