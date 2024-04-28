البرلمان العربي يدعو لتحقيق دولي في جرائم الاحتلال بمستشفيات غزة

دعا البرلمان العربي، اليوم الأحد، إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في المقابر الجماعية المكتشفة بمجمعي "الشفاء الطبي" و"ناصر الطبي"، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض مناطق قطاع غزة.
وقال البرلمان العربي، في بيان اليوم: إن حجم المجازر والجرائم البشعة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ في القطاع، يثير شكوكًا وتساؤلات جدية بشأن قدرة المنظومة الأممية على حماية المدنيين.
وأضاف، أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وانتهاكًا لجميع القرارات التي تدعو إلى حماية المدنيين أثناء الحروب.
كما طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم ومجازر، وفقًا لمعايير القانونين "الدولي" و"الدولي الإنساني"، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة بوصفهم مجرمي حرب.