البرلمان العربي يدعو لتحقيق دولي في جرائم الاحتلال بمستشفيات غزة

وقال البرلمان العربي، في بيان اليوم: إن حجم المجازر والجرائم البشعة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ في القطاع، يثير شكوكًا وتساؤلات جدية بشأن قدرة المنظومة الأممية على حماية المدنيين.