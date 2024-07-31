واشنطن تحث مواطنيها على عدم السفر إلى لبنان مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله

وتولى شكر وهو غير معروف إعلاميًا مهام "قيادة العمليات العسكرية في جنوب لبنان" ضد إسرائيل منذ بدء التصعيد بين الطرفين على وقع الحرب في غزة قبل عشرة أشهر، بحسب ما قال مصدر قريب من حزب الله لفرانس برس الثلاثاء.