"البنتاغون": "12 يومًا" تفصل إيران عن إنتاج ما يلزم لصنع قنبلة نووية

كشف مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون الثلاثاء، عن أن إيران قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة "في غضون 12 يومًا".
وأدلى وكيل وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولن كال، بهذه التصريحات في جلسة بمجلس النواب، بعد أن ألحّ عليه نائب جمهوري لمعرفة السبب وراء سعي إدارة الرئيس جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي.
وقال "كال"، وهو ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، للنواب الأمريكيين: إن "التقدم النووي الإيراني منذ أن انسحبنا من خطة العمل الشاملة المشتركة كان ملحوظًا".
وتابع وفق "رويترز": "بالعودة إلى عام 2018، عندما قررت الإدارة السابقة الانسحاب من الاتفاق، كان من المفترض أن تستغرق إيران نحو 12 شهرًا لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لقنبلة واحدة. والآن سيستغرق الأمر نحو 12 يومًا".
وأضاف: "لذلك أعتقد أنه لا يزال هناك رأي مفاده أنه إذا كان بإمكانك حل هذه المشكلة دبلوماسيًّا وإعادة القيود على برنامجهم النووي؛ فهذا أفضل من الخيارات الأخرى؛ لكن في الوقت الحالي فإن خطة العمل الشاملة المشتركة مجمدة".
وقال مسؤولون أمريكيون في تصريحات في مناسبات سابقة: إن تقديراتهم تشير إلى أن إيران يمكن أن تنتج مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة في غضون أسابيع إذا قررت الإقدام على مثل هذه الخطوة؛ لكنهم لم يحددوا الفترة مثل ما فعل "كال".
ونقلت وكالات أنباء الثلاثاء عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها تُجري مناقشات مع إيران بشأن منشأ ما رصدته من جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة تصل إلى 83.7%؛ أي أقل بقليل من نسبة 90% الضرورية لإنتاج قنبلة نووية، في مصنع فوردو للتخصيب.
وطلبت الوكالات "توضيحًا" من طهران، التي سَبَق أن نفت صحة التقارير حول تخصيبها اليورانيوم بنسبة 84%، وتحدثت عن "تراكم غير مقصود" بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في التخصيب، حسب وسائل إعلامية.
وباتت إيران تنتج رسميًّا اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في موقعي "نطنز" و"فوردو"، وهو مستوى أعلى بكثير من عتبة 3.67% التي حددها الاتفاق.