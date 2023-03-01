"البنتاغون": "12 يومًا" تفصل إيران عن إنتاج ما يلزم لصنع قنبلة نووية

وتابع وفق "رويترز": "بالعودة إلى عام 2018، عندما قررت الإدارة السابقة الانسحاب من الاتفاق، كان من المفترض أن تستغرق إيران نحو 12 شهرًا لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لقنبلة واحدة. والآن سيستغرق الأمر نحو 12 يومًا".