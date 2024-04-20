"بربادوس" تعترف رسميًّا بدولة فلسطين

و"بربادوس" هي دولة في حوض الكاريبي، كانت عضوًا في الكومنولث البريطاني، ولكنها خرجت منه وأصبحت جمهورية في عام 2021، وبعد اعتراف بربادوس يتبقى 3 دول كاريبية لم تعترف بعد بدولة فلسطين؛ وهي: جزر البهاماس، وترينيداد وتوباغو، وجمايكا.