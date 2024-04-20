"بربادوس" تعترف رسميًّا بدولة فلسطين

رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم "السبت"، بقرار جمهورية بربادوس الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو "حزيران" عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس"، أن هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه.
وأشارت إلى أن اعتراف بربادوس بدولة فلسطين كان ضمن خطتها خلال الخمسة الأعوام الأخيرة، وتربطها بدولة فلسطين علاقات ثنائية جيدة خلال العقد الأخير من الزمن، ولكن كانت هذه العلاقات دائمًا ينقصها الاعتراف.
و"بربادوس" هي دولة في حوض الكاريبي، كانت عضوًا في الكومنولث البريطاني، ولكنها خرجت منه وأصبحت جمهورية في عام 2021، وبعد اعتراف بربادوس يتبقى 3 دول كاريبية لم تعترف بعد بدولة فلسطين؛ وهي: جزر البهاماس، وترينيداد وتوباغو، وجمايكا.