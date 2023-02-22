لمساعدة المتضررين.. تركيا تحظر تسريح الموظفين وتدعم الأجور في مناطق الزلزال

وقالت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء: إن الشركات التي تعرضت مقراتها "لأضرار شديدة أو متوسطة"؛ ستستفيد من الدعم الذي سيذهب جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلصت ساعات عملهم، كما فُرض حظر على تسريح الموظفين في عشر مناطق تضررت من الزلزال تسري عليها حالة الطوارئ.