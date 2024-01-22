أمريكا: إيران منخرطة في هجمات الحوثيين على السفن

اتهم قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط نائب الأدميرال براد كوبر، اليوم (الاثنين) "إيران بالانخراط بشكل مباشر في هجمات جماعة الحوثي اليمنية، على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن".
ونقلت "أسوشيتد برس" عن "كوبر"، قوله: "إن إيران وسعت من تهديداتها السابقة في الخليج العربي ومضيق هرمز إلى مياه الشرق الأوسط".
وأوضح أن أفعال الحوثيين، فيما يتعلق بهجماتهم على الشحن التجاري، هي الأكبر والأهم التي رأيناها في جيلين على الأقل.
وأضاف أن الحقائق ببساطة، هي أنهم يهاجمون المجتمع الدولي، ومن ثم، جاء الرد الدولي الذي رأيتموه.
وتستهدف جماعة الحوثي منذ العام الماضي، سفن في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، وتعلن أنها متجهة إلى "إسرائيل".