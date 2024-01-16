إسرائيل تستعد لمداهمة رفح.. ومصر ترسل قوات.. "إعلام تل أبيب" يتحدث عن احتلال!

ولفت الإعلام العبري إلى أن اتفاقيات السلام مع مصر تنص على منع المصريين من إدخال قوات عسكرية كبيرة إلى منطقة رفح؛ لكن اليوم يُنشر أن إسرائيل سمحت للرئيس المصري السيسي من قبلُ بإدخال قوات إلى المنطقة من أجل تنفيذ عملية عسكرية خلال حربه الأخيرة على الإرهاب هناك.