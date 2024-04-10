رفع اسمي مليارديرين روسيين من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قالت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، في بيان: "تعتبر المحكمة العامة أنه لم يتم إثبات أي من المبررات الواردة في الإجراءات الأولية بصورة كافية، وبالتالي ليس لإدراج آفين وفريدمان على القائمة ذات الصلة ما يبرره".