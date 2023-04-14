اليمن: 4 رحلات تنقل 320 أسيرًا

بدأ اليوم (الجمعة)، تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين التي وقعت في برن السويسرية بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين. وكشفت مصادر مطلعة وصول أول طائرة إلى مطار عدن وعلى متنها وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق اللواء ناصر منصور هادي.
وكانت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان، أعلنت أن أول طائرة أقلعت من صنعاء وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية باتجاه عدن (جنوب)، مقر السلطة.
ويشهد اليوم أربع رحلات، اثنتان من صنعاء نحو عدن، واثنتان من عدن باتجاه العاصمة، لنقل نحو 320 أسيراً من الطرفين.
في حين يبلغ عدد الأسرى الحوثيين الذين سيتم نقلهم إلى صنعاء 249، سيقسمون على رحلتين الأولى ستنقل 125، والثانية ستنقل 124.
أما أسرى الحكومة الشرعية فيبلغ عددهم 70 سينقلون إلى عدن عبر رحلتين أيضًا، الأولى تقل 35 والثانية 35، بينهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق اللواء ناصر منصور هادي.
وبحسب المصادر، فإن الرحلة الأولى من عدن إلى صنعاء ستقلع بنفس الوقت الذي تقلع فيه الطائرة الأخرى من صنعاء لعدن.