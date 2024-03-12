ليبقى بالحكم.. "فلسطين": أرضنا المحتلة يمنحها "نتنياهو" جوائز لترضية المستعمرين

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، إقدام مستعمرين على تسييج بؤرة استعمارية في منطقة عرب الكعابنة بالمعرجات- شمال أريحا، واعتبرته إمعاناً في شرعنة هذه البؤرة على طريق تحويلها إلى مستعمرة قائمة بذاتها، علماً أنها البؤرة الثانية التي يقيمها المستعمرون وجمعياتهم الاستعمارية خلال 24 ساعة، بعد بؤرة عين الساكوت في الأغوار الشمالية.