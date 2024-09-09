"غوتيريش": الموت والدمار في غزة هو أسوأ ما شاهدته خلال 7 سنوات

وفي التفاصيل، أوضح غوتيريش في مقابلة مع وكالة "الأسوشيتدبرس" أنه "من غير الواقعي" الاعتقاد بأن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورًا في مستقبل غزة، إما عن طريق إدارة الأراضي أو توفير قوة لحفظ السلام، لأنه من غير المرجح أن تقبل إسرائيل أي دور للأمم المتحدة.