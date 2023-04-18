"قتال للنهاية".. زيارة مفاجئة من "بوتين" لجبهة الجنوب و"فاغنر" تقهر شرقي أوكرانيا

وكان مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفجيني بريغوزين، قد ذكر قبل أيام أن حوالى 80% من باخموت -بما في ذلك جميع المراكز الإدارية والمصانع- تخضع لسيطرة الوحدات الروسية، وقبل تصريح بريغوزين، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن "العدو لم يتوقف عن مهاجمة باخموت، وإن المدافعين الأوكرانيين يتمسكون بالمدينة مع صدهم العديد من الهجمات".