بارقة أمل.. اتفاق روسي-أوكراني يسمح لكييف بشحن حبوبها للعالم

ورفضت كييف أن توقّع في شكل مباشر الاتفاق مع موسكو التي وقّعت اتفاقاً مماثلًا مع أنقرة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كما وقّعت تركيا والأمم المتحدة كضامنين لاتفاق استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وفي هذا الشأن، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته اليوم: إن هناك بارقة أمل لإنهاء أزمة الغذاء العالمية، موجهاً شكره لمندوبي موسكو وكييف على التوقيع على اتفاق تصدير الحبوب.