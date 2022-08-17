"مايك بنس": مستعد للتعاون مع لجنة "6 يناير" في "ملاحقة ترامب"

وفي التفاصيل، قال نائب الرئيس السابق مايك بنس، الأربعاء، إنه سيفكر في الإدلاء بشهادته أمام لجنة "6 يناير" في مجلس النواب إذا طُلب منه ذلك، وهي اللجنة التي لا يعترف بها ترامب، لأنها تحقق في تورطه بأحداث الشغب التي قام بها أنصاره على مبنى كابيتول هيل.