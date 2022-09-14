محكمة فرنسية تغرم "الخطوط اليمنية" على سقوط طائرة في 2009

وتحطمت الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 310-300، التي كانت قد غادرت اليمن وعلى متنها 153 شخصا، من بينهم 66 فرنسيا، في المياه قبالة جزر القمر بالمحيط الهندي وسط طقس سيء، ولم ينج من الحادث سوى فتاة كان عمرها في ذلك الوقت 12 عاما.